У Львові зробили операцію 102-річному чоловіку
У Львові медики провели операцію 102-річному чоловіку, у якого діагностували рак шкіри
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр.
Після обстежень лікарі з’ясували, що попри вік пацієнта, загальний стан здоров’я дозволяє провести втручання.
Медики вирішили працювати під місцевою анестезією, щоб уникнути ризиків загального наркозу. Пухлину видалили, одразу виконали пластику.
Чоловік уже почувається добре: біль і кровотечі зникли.
