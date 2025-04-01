Трагедия во Львове: под колесами трамвая погиб мужчина

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В понедельник вечером, 31 марта, по улице Русской во Львове трамвай переехал человека. От полученных травм мужчина погиб на месте

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу Львовского городского совета.

По предварительной информации, во время остановки трамвая № 1 неизвестный лег под колеса трамвая.

На место происшествия оперативно вызвали экстренные службы и следственно-оперативную группу.

"Трамвай трогался от остановки на ул. Русской в сторону площади Рынок в то время, когда с противоположной от остановки стороны человек оказался под колесами вагона", – отметили в горсовете.

Личность погибшего устанавливают. Предварительно – мужчина, ориентировочно 45 лет, без места постоянного проживания.

Правоохранители изучают видеозаписи с камер наблюдения, предоставленных городом, и устанавливают все обстоятельства происшествия, в том числе рассматривают версию о самогобустве.

Напомним, в Хмельницкой области столкнулись грузовик и мотоцикл Musstang , погиб мужчина. А в Черкассах произошло тройное ДТП: есть погибший и травмированный.