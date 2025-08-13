09:19  13 серпня
13 серпня 2025, 13:09

У Львові почали курсувати швейцарські трамваї

13 серпня 2025, 13:09
Читайте также на русском языке
фото: Львівська міська рада
Читайте также
на русском языке

У Львові почали тестувати трамваї, які місту передала Швейцарія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Стартували тестові поїздки трамваїв Schindler Be 4/8, які місто отримало від швейцарського кантону Базель-Ланд. Поки що на колії виїхав один вагон, і він працює у режимі "без пасажирів" - на тренувальному маршруті №9", - йдеться у повідомленні.

Паралельно розпочалося навчання водіїв, які опановують керування новою для міста моделлю транспорту.

Проєкт "Бернські та базельландські трамваї для Львова" реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

Нагадаємо, у Львові під колесами трамвая загинув чоловік. За словами очевидців, під час зупинки трамвая № 1 невідома особа лягла під колеса трамвая.

13 серпня 2025
07 серпня 2025
