У Львові почали курсувати швейцарські трамваї

фото: Львівська міська рада

У Львові почали тестувати трамваї, які місту передала Швейцарія

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Львівську міську раду.

"Стартували тестові поїздки трамваїв Schindler Be 4/8, які місто отримало від швейцарського кантону Базель-Ланд. Поки що на колії виїхав один вагон, і він працює у режимі "без пасажирів" - на тренувальному маршруті №9", - йдеться у повідомленні.

Паралельно розпочалося навчання водіїв, які опановують керування новою для міста моделлю транспорту.

Проєкт "Бернські та базельландські трамваї для Львова" реалізується за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO).

