На Львівщині викрили жінку, яка організувала незаконний експорт лісоматеріалів у ЄС
Обвинувальний акт щодо місцевої мешканки, яка організувала цей злочин, вже передано до суду
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі про незаконне вивезення лісоматеріалів за межі України.
За даними слідства, жінка, що офіційно зареєстрована як фізична особа-підприємець, створила канал контрабанди лісопродукції з ліщини до країн Європейського Союзу. Для прикриття нелегальної діяльності вона використовувала підроблені документи, на основі яких отримувала сертифікати про походження деревини та пиломатеріалів, виготовлених з неї.
Правоохоронці зафіксували факт незаконного перевезення понад 17 кубометрів лісоматеріалів через митний кордон України. Крім того, встановлено, що фігурантка легалізувала кошти, отримані злочинним шляхом.
Жінці повідомлено про підозру за двома статтями - контрабанда лісоматеріалів, у тому числі цінних порід дерев, та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи направлено до суду для розгляду.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині викрили жінку, яка налагодила схему незаконного вивезення лісоматеріалів до країн Європейського Союзу. Наразі досудове розслідування завершено, а справу вже передано до суду.