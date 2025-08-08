Фото: БЕБ

Обвинувальний акт щодо місцевої мешканки, яка організувала цей злочин, вже передано до суду

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України, передає RegioNews.

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі про незаконне вивезення лісоматеріалів за межі України.

Детективи БЕБ завершили розслідування справи

За даними слідства, жінка, що офіційно зареєстрована як фізична особа-підприємець, створила канал контрабанди лісопродукції з ліщини до країн Європейського Союзу. Для прикриття нелегальної діяльності вона використовувала підроблені документи, на основі яких отримувала сертифікати про походження деревини та пиломатеріалів, виготовлених з неї.

Жінку підозрюють у контрабанді лісу

Правоохоронці зафіксували факт незаконного перевезення понад 17 кубометрів лісоматеріалів через митний кордон України. Крім того, встановлено, що фігурантка легалізувала кошти, отримані злочинним шляхом.

Матеріали справи передано до суду

Жінці повідомлено про підозру за двома статтями - контрабанда лісоматеріалів, у тому числі цінних порід дерев, та легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом. Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали справи направлено до суду для розгляду.

