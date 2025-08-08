Фото: полиция

В Житомирской области женщину будут судить за кражи с могил погибших военных

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции .

В Звягеле 52-летнюю женщину обвиняют в надругательстве над могилами военнослужащих. По данным следствия, она несколько раз приходила на местное кладбище и крала цветы, вазоны и другие памятные вещи с могил павших защитников.

Полиция установила причастность женщины к обворованию восьми могил. Действия фигурантки зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Украденные цветочные композиции она продавала на рынке.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт передали в суд. Женщине грозит от 4 до 7 лет заключения.

Напомним, в июне правоохранители сообщили о подозрении 40-летнему жителю Черкасс, который на "Аллее Героев" сорвал два флага с шевроном подразделения особого назначения "Котик", а также украл восковую свечу и статуэтку.