Массовое отравление в детском лагере на Львовщине: девять госпитализированных — в тяжелом состоянии

Фото: Национальная полиция

Во Львовской области зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции среди детей, отдыхавших в одном из лагерей Стрыйского района. По состоянию на 16:00 5 августа в медицинские учреждения обратились 34 человека, из которых 32 — дети от 7 до 17 лет из разных регионов Украины

Об этом сообщила генеральный директор Львовского областного центра контроля и профилактики болезней Наталья Иванченко, передает RegioNews.

По ее словам, 25 человек находятся в состоянии средней тяжести с положительной динамикой, еще 9 — в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие питались в лагере по системе "шведской линии". Они жаловались на тошноту, рвоту, боль в животе, повышенную температуру тела и диарею.

Медики отобрали у больных образцы для лабораторных исследований, в частности вирусологических и бактериологических, чтобы установить возбудителя.

Госпродпотребслужба проводит эпидемиологическое расследование на территории оздоровительного учреждения.

"Изучается, какие блюда потребляли те, кто заболел, и те, кто - нет. Отобрана вода, продукты, смывы с кухни, также проверяется бассейн", - сообщила Наталья Иванченко.

Она добавила, что абораторные исследования могут длиться от 3 до 10 дней – в зависимости от вида и концентрации возбудителя. В случае вирусной инфекции симптомы могут исчезнуть уже через сутки-две, а в случае, например, сальмонеллы или шигеллеза — лечение может затянуться на неделю или больше.

В полиции Львовской области подтвердили факт госпитализации детей и открыли производство. По предварительным данным, речь идет о массовом пищевом отравлении.

Напомним, во Львовской области в частном лагере отравились дети. Все госпитализированные отдыхали в лагере "Friendli Camp", расположенном в селе Тухля Стрыйского района.

Ранее сообщалось, что с первичным диагнозом "острая кишечная инфекция" госпитализированы 32 человека.