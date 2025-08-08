06:09  08 серпня
Продаж фальсифікованого алкоголю та цигарок на Київщині та Хмельниччині: справу передали до суду
03:15  08 серпня
Арт-об'єкт із Дніпропетровщини отримав визнання за кордоном
02:20  08 серпня
У Запоріжжі розповіли про наслідки пожежі в заповіднику "Хортиця"
08 серпня 2025, 08:56

Масове отруєння дітей у таборі на Львівщині: медики назвали ймовірну причину

08 серпня 2025, 08:56
Фото: Національна поліція
У заклади охорони здоров'я Львівщини госпіталізовано 47 людей, які захворіли після відпочинку в одному з таборів Стрийського району. Серед постраждалих — переважно діти віком від 7 до 17 років

Про це повідомила гендиректорка Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко, передає RegioNews.

За її словами, у 5 хворих лабораторне вірусологічне дослідження калу виявило норовірус — одну з найпоширеніших причин гострого гастроентериту. У хворих спостерігаються симптоми діареї, блювоти, болю в животі, а також підвищена температура і головний біль.

Медпрацівники відібрали у хворих матеріали для подальших вірусологічних та бактеріологічних досліджень, які тривають. Дослідження питної води з водопроводу та басейну табору норовірус не виявили, тривають аналізи продуктів харчування і змивів із поверхонь для встановлення джерела інфікування.

За попередніми даними, усі хворі харчувалися за системою "шведська лінія". Фахівці Держпродспоживслужби працюють безпосередньо на місці, щоб з’ясувати можливі фактори зараження.

Що таке норовірус

Норовірус — стійкий в навколишньому середовищі і може викликати спалахи та епідемії. До нього сприйнятливі всі, незалежно від віку і статі.

Імунітет після перенесеної інфекції не стійкий, зберігається від півроку до двох років (зазвичай 6-8 тижнів), але навіть протягом цього часу можна захворіти іншим штамом Норовірусу.

Вірус передається від людини до людини. Навіть 20 вірусних частинок вистачає, щоб інфікуватися.

Нагадаємо, на Львівщині у приватному таборі отруїлися діти. Усі госпіталізовані відпочивали у таборі "Friendli Camp", розташованому в селі Тухля Стрийського району.

Раніше повідомлялося, що із первинним діагнозом "гостра кишкова інфекція" госпіталізовано 34 особи.

