Фото: иллюстративное

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Молодые люди намеренно направляли транспортные средства на кучи мусора, после чего выкладывали видео своих действий в соцсети. Инцидент вызвал волну возмущения среди местных жителей. Люди в комментариях к публикациям осудили поведение школьников и требуют от компании-арендодателя и правоохранительных органов найти нарушителей.

Речь идет о порче имущества, принадлежащего сервису проката электросамокатов. Такое поведение несовершеннолетних не только наносит ущерб бизнесу, но и затрудняет доступ к транспорту для других пользователей. Жители отмечают, что самокаты являются частной собственностью, и ответственность за их повреждение должна быть обязательной.

Ситуация получила широкую огласку в соцсетях. Общественность призывает компании, предоставляющие услуги аренды, отреагировать публично, а также усилить контроль за техникой. В частности, пользователи требуют установить видеонаблюдение в зонах парковки или добавить GPS-отслеживание не только для навигации, но и для фиксации подобных инцидентов.

Напомним, во Львове 23-летняя девушка сбила автомобилем мужчину на самокате. По данным следствия, водительница легковушки Skoda Octavia наехала на самокат, которым управлял 35-летний житель Львовского района.