В Кривом Роге подростки умышленно ломали электросамокаты: видео попало в сеть
В Кривом Роге зафиксировали случай вандализма со стороны группы подростков, которые повредили арендованные электросамокаты
Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.
Молодые люди намеренно направляли транспортные средства на кучи мусора, после чего выкладывали видео своих действий в соцсети. Инцидент вызвал волну возмущения среди местных жителей. Люди в комментариях к публикациям осудили поведение школьников и требуют от компании-арендодателя и правоохранительных органов найти нарушителей.
Речь идет о порче имущества, принадлежащего сервису проката электросамокатов. Такое поведение несовершеннолетних не только наносит ущерб бизнесу, но и затрудняет доступ к транспорту для других пользователей. Жители отмечают, что самокаты являются частной собственностью, и ответственность за их повреждение должна быть обязательной.
Ситуация получила широкую огласку в соцсетях. Общественность призывает компании, предоставляющие услуги аренды, отреагировать публично, а также усилить контроль за техникой. В частности, пользователи требуют установить видеонаблюдение в зонах парковки или добавить GPS-отслеживание не только для навигации, но и для фиксации подобных инцидентов.
Напомним, во Львове 23-летняя девушка сбила автомобилем мужчину на самокате. По данным следствия, водительница легковушки Skoda Octavia наехала на самокат, которым управлял 35-летний житель Львовского района.