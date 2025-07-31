фото: Национальная полиция

В ночь на 30 июля в одном из населенных пунктов Лебединского района произошла смертельная авария с участием несовершеннолетней

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 17-летняя девушка, управляя автомобилем Dacia Logan, не справилась с управлением, съехала на обочину и опрокинулась. В результате ДТП она погибла на месте.

В салоне также находились три подростка. По первичной информации, они не получили серьезных травм.

Полиция открыла уголовное производство.

Правоохранители призывают граждан не передавать руль несовершеннолетним и не имеющим водительских прав.

Напомним, в Закарпатье в ДТП погиб 17-летний мотоциклист, еще один в больнице. По предварительным данным полиции, водитель легковушки BMW не справился с управлением при повороте на неосвещенном участке дороги и выехал на встречную полосу, где столкнулся с мотоциклом.