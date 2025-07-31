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31 липня 2025, 14:03

Булінг на Львівщині: дев'ятеро підлітків цькували хлопця з інвалідністю

31 липня 2025, 14:03
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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29 липня в одному з сіл Стрийського району Львівської області правоохоронці виявили факт булінгу під час моніторингу соцмереж

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Потерпілим виявився 16-річний місцевий хлопець з інвалідністю.

Дев'ять неповнолітніх кривдників віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат, були опитані разом із батьками. Тілесних ушкоджень у потерпілого не виявлено.

За результатами перевірки на 16-річного кривдника складено адміністративний протокол. Йому загрожує штраф або громадські роботи.

Також адміністративні протоколи складені на батьків інших кривдників.

Нагадаємо, у Вінниці 15 та 18-річні юнаки побили 15-річного хлопця. Інцидент трапився біля одного з магазинів на вулиці Келецькій. Мати потерпілого звернулася до поліції.

Раніше повідомлялося, що на Одещині 17-річний хлопець жорстоко побив підлітка. За фактом події розпочато кримінальне провадження.

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поліція підлітки штраф Львівська область булінг дитина з інвалідністю
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