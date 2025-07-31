Булінг на Львівщині: дев'ятеро підлітків цькували хлопця з інвалідністю
29 липня в одному з сіл Стрийського району Львівської області правоохоронці виявили факт булінгу під час моніторингу соцмереж
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Потерпілим виявився 16-річний місцевий хлопець з інвалідністю.
Дев'ять неповнолітніх кривдників віком від 13 до 16 років, серед яких троє дівчат, були опитані разом із батьками. Тілесних ушкоджень у потерпілого не виявлено.
За результатами перевірки на 16-річного кривдника складено адміністративний протокол. Йому загрожує штраф або громадські роботи.
Також адміністративні протоколи складені на батьків інших кривдників.
Нагадаємо, у Вінниці 15 та 18-річні юнаки побили 15-річного хлопця. Інцидент трапився біля одного з магазинів на вулиці Келецькій. Мати потерпілого звернулася до поліції.
Раніше повідомлялося, що на Одещині 17-річний хлопець жорстоко побив підлітка. За фактом події розпочато кримінальне провадження.