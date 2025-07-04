Двое на одного: в Виннице избили 15-летнего парня
В полицию обратилась жительница Винницы с заявлением о том, что неизвестные избили ее 15-летнего сына. Инцидент произошел возле одного из магазинов на улице Келецкой
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
После происшествия парень обратился в больницу с телесными повреждениями.
В ходе проверки ювенальные полицейские установили, что к избиению причастны двое жителей Винницы в возрасте 15 и 18 лет. Их опросили в присутствии родителей.
При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, недавно на Одещине 17-летний парень жестоко избил подростка. По факту происшествия начато уголовное производство.