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04 июля 2025, 08:16

Двое на одного: в Виннице избили 15-летнего парня

04 июля 2025, 08:16
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В полицию обратилась жительница Винницы с заявлением о том, что неизвестные избили ее 15-летнего сына. Инцидент произошел возле одного из магазинов на улице Келецкой

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

После происшествия парень обратился в больницу с телесными повреждениями.

В ходе проверки ювенальные полицейские установили, что к избиению причастны двое жителей Винницы в возрасте 15 и 18 лет. Их опросили в присутствии родителей.

При процессуальном руководстве Винницкой окружной прокуратуры фигурантам поставлено в известность о подозрении по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, совершенное группой лиц.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, недавно на Одещине 17-летний парень жестоко избил подростка. По факту происшествия начато уголовное производство.

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Винница подросток Избиение больница телесные повреждения полиция
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