фото: Национальная полиция

Во Львовской области несовершеннолетняя девушка получила травмы, катаясь на квадрацикле. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 4 июля в одном из сел Львовского района 15-летний местный житель, управляя квадроциклом, не справился с управлением и опрокинулся на сельской улице.

В результате аварии телесные повреждения получила 16-летняя пассажирка квадроцикла — девушку доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство – нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортом на тот же срок.

Полиция устанавливает все происшествия.

Напомним, недавно в Киевской области пикап сбил 14-летнего скутериста. Подросток был госпитализирован.