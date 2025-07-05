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05 июля 2025, 16:45

На Львовщине подростки попали в аварию на квадроцикле

05 июля 2025, 16:45
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фото: Национальная полиция
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Во Львовской области несовершеннолетняя девушка получила травмы, катаясь на квадрацикле. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 4 июля в одном из сел Львовского района 15-летний местный житель, управляя квадроциклом, не справился с управлением и опрокинулся на сельской улице.

В результате аварии телесные повреждения получила 16-летняя пассажирка квадроцикла — девушку доставили в больницу.

Следователи открыли уголовное производство – нарушение правил безопасности дорожного движения. Максимальное наказание, предусмотренное статьей, — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортом на тот же срок.

Полиция устанавливает все происшествия.

Напомним, недавно в Киевской области пикап сбил 14-летнего скутериста. Подросток был госпитализирован.

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