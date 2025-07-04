На трассе Киев – Одесса перевернулся грузовик: затруднено движение
Из-за аварии с грузовиком движение по трассе Киев - Одесса затруднено, патрульные организовали объезд по встречной полосе
Об этом сообщают местные Телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Авария с участием грузовика произошла 4 июля на 137-м километре автотрассы Киев – Одесса, неподалеку от населенного пункта Юрковка. Согласно предварительным данным, тяжеловесный транспорт опрокинулся прямо на проезжую часть.
В результате инцидента движение в направлении Одессы существенно осложнено. Полностью перекрыты две полосы автодороги, что привело к образованию пробок. Транспортные средства вынуждены объезжать место происшествия по встречной полосе, ведущей в сторону Киева.
На месте происшествия работают патрульные и спасатели. Они обеспечивают безопасность дорожного движения, выясняют все обстоятельства аварии. Причины опрокидывания грузовика пока не уточнены.
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