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16 апреля 2025, 12:56

Оружие, гранаты и боеприпасы: в Киеве разоблачили тайное хранилище правоохранителя

16 апреля 2025, 12:56
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фото: ДБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает RegioNews.

В одном из гаражей в Деснянском районе города хранилось: более 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 Вог, автоматы, снайперские винтовки, ударно-дистанционные запалы, приборы для наблюдения, пистолеты, противопехоты.

Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец.

"Владельцы" арсенала задержаны. Им сообщили о подозрении.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 7 лет.

Напомним, в Киеве будут судить торговцев оружием и взрывчаткой. Незаконный канал продажи был перекрыт правоохранителями в сентябре прошлого года.

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