Оружие, гранаты и боеприпасы: в Киеве разоблачили тайное хранилище правоохранителя

фото: ДБР

Сотрудники Государственного бюро расследований при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР, передает RegioNews.

В одном из гаражей в Деснянском районе города хранилось: более 35 тысяч патронов, 6 гранатометов, 6 БПЛА, 130 гранат, 90 Вог, автоматы, снайперские винтовки, ударно-дистанционные запалы, приборы для наблюдения, пистолеты, противопехоты.

Владельцами этого арсенала оказались работник одного из правоохранительных органов и его отец.

"Владельцы" арсенала задержаны. Им сообщили о подозрении.

Злоумышленникам грозит лишение свободы до 7 лет.

Напомним, в Киеве будут судить торговцев оружием и взрывчаткой. Незаконный канал продажи был перекрыт правоохранителями в сентябре прошлого года.