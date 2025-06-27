ГБР передало ВСУ оружие, которое правоохранители нашли в гараже в Киеве
Правоохранители передали одной из воинских частей ВСУ оружие и боеприпасы, обнаруженные в одном из гаражей Деснянского района столицы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Военным передали:
- более 35 тысяч патронов;
- 6 гранатометов;
- 6 БПЛА;
- 130 гранат;
- 90 ВОГов;
- автоматы;
- снайперские винтовки;
- ударно-дистанционные запалы;
- приборы для наблюдения;
- пистолеты;
- противопехотные мины.
Стоимость арсенала составляет около 7 миллионов гривен.
Напомним, работники Государственного бюро расследований при содействии Департамента внутренней безопасности Нацполиции обнаружили в центре Киева большой тайник с оружием.
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