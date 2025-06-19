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19 июня 2025, 13:23

В Днепре мужчина украл телефон под видом просьбы позвонить

19 июня 2025, 13:23
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Фото: полиция Днепропетровской области
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20-летний мужчина подозревается в очередном мошенничестве

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Как выяснили представители правоохранительных органов, раньше у него уже были проблемы с законом и находился на испытательном сроке за аналогичное преступление. Несмотря на это, в июне он снова пошел на обман.

Событие произошло 5 июня в Шевченковском районе. Молодой человек подошел к прохожему возле одного из домов и попросил мобильный телефон, якобы для срочного звонка.

Злоумышленника оперативно установили работники криминальной полиции отделения №4. Им оказался местный житель, уже неоднократно фигурировавший в имущественных преступлениях. На этот раз ему инкриминируют правонарушение по ч.2 ст.190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество, совершенное повторно.

В настоящее время досудебное расследование завершено. Материалы производства направлены в суд. Если вину докажут, мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Ровенской области оператор службы 102 спасла мужчину, который хотел совершить самоубийство.

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