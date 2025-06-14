В Ивано-Франковске двое мужчин избили военнослужащего

иллюстративное фото: из открытых источников

В Ивано-Франковске в пятницу, 13 июня, двое неизвестных мужчин напали на военнослужащего бригады «Азов»

Как передает RegioNews, об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.

Вечером на линию "102" поступило сообщение о том, что двое неизвестных напали на 33-летнего военнослужащего вблизи одного из магазинов. Нападавшие были одеты в темную одежду, один из них — в кепке, другой — в панамке.

Прибывшие по вызову правоохранители установили, что нападение произошло, когда потерпевший самостоятельно пытался заменить колесо в авто.

Нападавшие нанесли военнослужащему телесные повреждения, используя вероятно телескопические палки и газовый баллон со слезоточивым веществом.

По данному факту следователи возбудили уголовное производство.

Напомним, во Франковске мужчина укусил работника ТЦК за ногу.