В Ивано-Франковске двое мужчин избили военнослужащего
В Ивано-Франковске в пятницу, 13 июня, двое неизвестных мужчин напали на военнослужащего бригады «Азов»
Как передает RegioNews, об этом сообщила полиция Ивано-Франковской области.
Вечером на линию "102" поступило сообщение о том, что двое неизвестных напали на 33-летнего военнослужащего вблизи одного из магазинов. Нападавшие были одеты в темную одежду, один из них — в кепке, другой — в панамке.
Прибывшие по вызову правоохранители установили, что нападение произошло, когда потерпевший самостоятельно пытался заменить колесо в авто.
Нападавшие нанесли военнослужащему телесные повреждения, используя вероятно телескопические палки и газовый баллон со слезоточивым веществом.
По данному факту следователи возбудили уголовное производство.
Напомним, во Франковске мужчина укусил работника ТЦК за ногу.