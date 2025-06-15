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В городе Носовка Нежинского района правоохранители задержали мужчину, который спровоцировал драку среди горожан, а затем напал на полицейского

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Черниговской области, передает RegioNews.

Когда полицейские прибыли на место происшествия, один из участников конфликта вел себя агрессивно, не реагировал на замечания и пытался начать столкновение с самими правоохранителями. В результате он нанес телесные повреждения одному из правоохранителей.

Злоумышленник был задержан. Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины - умышленное нанесение телесных повреждений работнику полиции при исполнении служебных обязанностей.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.