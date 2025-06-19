фото: Патрульная полиция Кривого Рога

В Терновском районе Кривого Рога 19-летний водитель задержан за повторное управление авто в нетрезвом состоянии, несмотря на судебный запрет

Об этом сообщает патрульная полиция Кривого Рога, передает RegioNews.

Нарушителя остановили во время проверки автомобиля Ford за нарушение ПДД.

При общении с инспекторами у мужчины заметили явные признаки опьянения. Он согласился пройти тест на месте с помощью прибора Drager. Результат показал 1,71 промилле алкоголя в организме, что превышает допустимую норму более восьми раз.

Полицейские проверили документы и выяснили, что водитель уже лишен права вождения из-за предыдущего нарушения, также за вождение в нетрезвом состоянии. В то же время он пренебрег этим ограничением и снова выехал на дорогу.

На нарушителя составили административные материалы по двум статьям Кодекса Украины об административных правонарушениях – ст. 130 (повторное управление в состоянии опьянения) и ст. 126 (отсутствие документов на авто). Мужчину отстранили от управления, а дальнейшую ответственность определит суд.

Напомним, в Черниговской области пьяный водитель слетел с дороги: содержание алкоголя превышало норму в 15 раз.