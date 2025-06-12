На Львовщине 20-летний сын жестоко избил отца: мужчина в реанимации

В Самборском районе Львовской области полицейские задержали 20-летнего парня, жестоко избившего своего отца во время бытового конфликта. Пострадавший с тяжелыми травмами находится в реанимации, а подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что об избиении правоохранителям сообщила супруга потерпевшего. Она же вызвала "скорую". Прибывшие на место врачи диагностировали у 53-летнего мужчины механическую асфиксию, травмы головы, перелом челюсти и повреждение головного мозга.

Как выяснили следователи, конфликт произошел в ночь на 10 июня. Спор между отцом и сыном перерос в драку, в результате которой 20-летний парень нанес многочисленные удары своему родственнику.

После установления обстоятельств злоумышленник был задержан. Ему сообщено о подозрении.

Досудебное расследование продолжается. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Напомним, на Волыни судили мужчину, который забил до смерти пьяного товарища .

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