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27 мая 2025, 18:47

Хотел 8 тысяч гривен: на Полтавщине мужчина жестоко убил подругу и ее сожителя

27 мая 2025, 18:47
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Иллюстративное фото
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В Полтавской области вынесли приговор мужчине, который убил двух человек. Он сделал это ради того, чтобы украсть у них деньги

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Полтаве вынесли приговор мужчине, совершившему двойное убийство и пытавшемуся устроить взрыв газа в квартире. Его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

В мае 2017 года мужчина находился в тяжелом материальном положении. Поэтому он решил украсть деньги его подруги и ее сожителя. Тогда он отправился в гости к пострадавшим. Под выдуманным предлогом уговорил мужчину выйти на улицу купить ему воды. Тем временем он нанес женщине не менее 26 ударов ножом в шею, туловище, спину, голову. Она скончалась на месте.

После этого злоумышленник ждал возвращения знакомого из магазина. Когда потерпевший вернулся, он нанес ему 30 ударов в разные части тела. Потерпевший скончался от полученных травм.

Уже после убийства он похитил мобильные телефоны своих жертв, а затем перевел со счетов 8 500 гривен себе и своей подруге. После этого злоумышленник включил рычаг подачи газа в духовом шкафу газовой плиты, от чего из газопровода в помещение квартиры стал попадать газ и, используя жидкость, содержащую в своем составе измененные светлые нефтепродукты, развел в коридоре напротив входа в кухонное помещение костра. Он надеялся, что пожар уничтожит все следы преступления.

Однако взрыв и пожар так и не произошли. На суде мужчина не признал свою вину. Кроме заключения, его обязали оплатить более 284 тысяч гривен за экспертизы и по миллиону гривен морального ущерба каждому потерпевшему (их семьям).

Напомним, ранее в Киеве женщина в пьяном состоянии ударила мужчину ножом в спину. Однако она не вызывала медиков. Лишь утром, когда потерпевший уже умер от полученных травм, она позвонила по телефону в полицию.

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