На Волыни судили мужчину, забившего до смерти пьяного товарища
На Волыни получил приговор человек, убивший своего товарища. Это произошло, когда между двумя знакомыми произошел конфликт
Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.
37-летний житель Луцка приговорен к семи годам лишения свободы. Он до смерти убил знакомого. Помимо лишения свободы его также обязали оплатить жене умершего 500 тысяч гривен.
Самая трагедия произошла 8 июня 2019 года. Нетрезвые мужчины поссорились. Злоумышленник избил товарища и нанес ему травмы, от которых потерпевший скончался.
Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину, который убил знакомую и ее сожителя через 8 тысяч гривен. Мужчина спланировал преступление, и затем жестоко убил пару, нанеся удары ножом.
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