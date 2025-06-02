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На Волыни получил приговор человек, убивший своего товарища. Это произошло, когда между двумя знакомыми произошел конфликт

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает RegioNews.

37-летний житель Луцка приговорен к семи годам лишения свободы. Он до смерти убил знакомого. Помимо лишения свободы его также обязали оплатить жене умершего 500 тысяч гривен.

Самая трагедия произошла 8 июня 2019 года. Нетрезвые мужчины поссорились. Злоумышленник избил товарища и нанес ему травмы, от которых потерпевший скончался.

Напомним, ранее в Полтавской области судили мужчину, который убил знакомую и ее сожителя через 8 тысяч гривен. Мужчина спланировал преступление, и затем жестоко убил пару, нанеся удары ножом.