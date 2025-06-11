В Одесской области мужчина до смерти избил жену

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Полицейские задержали жителя Белгорода-Днестровского по подозрению в причинении повреждений жене, повлекших ее смерть

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Несколько дней назад ночью от жителя Белгорода-Днестровского в полицию поступило сообщение о том, что умерла его больная жена. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в квартире тело 38-летней женщины с многочисленными телесными повреждениями. Предварительно она умерла от кровоизлияния в мозг, вызванного травмами головы.

Впоследствии правоохранители установили, что вечером во время совместного употребления алкоголя между супругами возник конфликт. Во время ссоры мужчина избил женщину руками и ногами по голове. После содеянного он лег спать, а ночью проснулся и обнаружил потерпевшую без признаков жизни.

За совершенное мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить подростка, который убил 15-летнего парня и ранил еще одного.