На Львовщине сын тяжело ранил 72-летнюю мать ножом: женщина в больнице
Во Львовском районе правоохранители задержали 48-летнего мужчину, который во время конфликта нанес ножевое ранение своей 72-летней матери. Женщина с тяжелыми телесными повреждениями находится в больнице
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что инцидент произошел 7 июня в одном из сел Львовского района.
Как выяснили правоохранители, конфликт между родственниками перерос в насилие – мужчина ударил мать ножом в живот.
Злоумышленник был задержан. Ему уже сообщили о подозрении. Мужчине грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, в Киеве 23-летний мужчина до смерти забил отца. За совершенное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее на Полтавщине судили мужчину, который убил знакомую и ее сожителя через 8 тысяч гривен. Мужчина спланировал преступление, и затем жестоко убил пару, нанеся удары ножом.