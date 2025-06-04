фото: Национальная полиция

В понедельник, 2 июня, на одной из улиц Черновцов в выгребной яме обнаружили тело мужчины с признаками насильственной смерти

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители оперативно установили личность погибшего — им оказался 51-летний житель Черновцов. За "горячими следами" был установлен предполагаемый подозреваемый: им оказался 46-летний племянник погибшего.

По предварительным данным, накануне трагедии мужчины распивали алкоголь в доме дяди.

Племянник сначала избил родственника палкой, потом ударил ножом и напоследок задушил ремнем. Чтобы скрыть преступление, он скинул тело в туалетную выгребную яму во дворе. После этого злоумышленник скрылся.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Мужчине объявлено подозрение. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Черкассах мужчину подозревают в покушении на убийство местной жительницы. Нападающий нанес женщине несколько ножевых ранений в шею. Она находится в больнице.