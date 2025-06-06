Фото: Судебно-юридическая газета

В Николаевской области продолжается судебный процесс в отношении бывшего правоохранителя. Он забил до смерти мужчину после застолья

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

В Центральном районном суде Николаева началось рассмотрение дела 34-летнего эксполицейского. Мужчину обвиняют в убийстве. В момент преступления он работал инспектором патрульной полиции Херсонского районного управления со званием старшего лейтенанта.

По данным следствия, осенью 2024 года он по просьбе его сожительницы пришел к ее бывшему мужу, чтобы помочь открыть дверь квартиры, но после совместного употребления спиртного между ними возник конфликт. Правоохранитель нанес потерпевшему восемь ударов по голове и наступил на шею, в результате чего тот скончался.

На суде выступила мать погибшего, рассказавшая об обстоятельствах. Она подтвердила, что обвиняемый приходил по просьбе бывшей жены ее сына. Прокурор просил продолжить содержание подозреваемого под стражей.

Следствие продолжается.

Напомним, ранее на Волыни судили мужчину, который избил до смерти и ограбил человека. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.