фото: VRT NWS

Сына убитой в Бельгии украинки допросили правоохранители. В результате он сам признался в преступлении

Об этом сообщает De Standaard, передает RegioNews.

В прокуратуре Левена сообщили, что 16-летний подросток признался в убийстве матери и сестры. Это стало известно после того, как его допрашивали правоохранители в течение пяти часов. Подросток предстанет перед ювенальным судом.

Таким образом, 16-летний парень признался, что он нанес смертельные ранения матери и сестре. После этого он поджег дом.

Напомним, трагедия произошла 6 июня. В Бельгии в доме, где проживала жена и дети военного ВСУ, обнаружили женщину и 6-летнюю девочку со смертельными ранениями. В пожаре, произошедшем там, погиб пес. МИД Украины поручило посольству в Бельгии держать дело на личном контроле.