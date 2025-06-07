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07 июня 2025, 11:22

Два ДТП за день: на Львовщине травмированы водитель самоката и 70-летний велосипедист

07 июня 2025, 11:22
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фото: Национальная полиция
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В четверг, 6 июня, во Львовской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что около 18:46 в городе Сокаль по улице Героев УПА 35-летняя водитель Volkswagen Passat, жительница одного из сел района, сбила 19-летнего местного жителя, который ехал на электросамокате.

Парень получил травмы и был госпитализирован.

Несколько раньше, около 18:10, на автодороге "Львов - Краковец" в селе Когуты Яворивского района, 42-летний водитель Toyota RAV4, житель Яворова, наехал на 70-летнего велосипедиста из Новояворовска.

Мужчину также госпитализировали с телесными повреждениями.

Полиция приступила к уголовным производствам. Нарушителям грозит до 3 лет ограничение свободы с лишением права управлять авто.

Напомним, на Волыни водителя вынесли приговор за нарушения ПДД, которые привели к ДТП. Известно, что в результате аварии пострадал человек.

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