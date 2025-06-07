Два ДТП за день: на Львовщине травмированы водитель самоката и 70-летний велосипедист
В четверг, 6 июня, во Львовской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что около 18:46 в городе Сокаль по улице Героев УПА 35-летняя водитель Volkswagen Passat, жительница одного из сел района, сбила 19-летнего местного жителя, который ехал на электросамокате.
Парень получил травмы и был госпитализирован.
Несколько раньше, около 18:10, на автодороге "Львов - Краковец" в селе Когуты Яворивского района, 42-летний водитель Toyota RAV4, житель Яворова, наехал на 70-летнего велосипедиста из Новояворовска.
Мужчину также госпитализировали с телесными повреждениями.
Полиция приступила к уголовным производствам. Нарушителям грозит до 3 лет ограничение свободы с лишением права управлять авто.
Напомним, на Волыни водителя вынесли приговор за нарушения ПДД, которые привели к ДТП. Известно, что в результате аварии пострадал человек.