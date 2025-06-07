В Киеве мужчина с ножом напал на военного и ограбил
В Святошинском районе столицы правоохранители задержали 37-летнего местного жителя, напавшего на военнослужащего
Об этом сообщили в столичной полиции, передает RegioNews.
Отмечается, что злоумышленник, угрожая ножом, отобрал у потерпевшего мобильный телефон и скрылся.
24-летний военный сразу обратился к участковым офицерам полиции, патрулировавшим район.
Правоохранители быстро установили личность нападающего и задержали его. У мужчины изъяли украденный гаджет.
Следователи сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 187 УКУ – разбой, совершенный в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в столице сообщили о подозрении 23-летнему киевлянину, напавшему на военнослужащего Национальной гвардии во время несения службы на блокпоста.