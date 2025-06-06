Трагедия на Ровенщине: в реке утонул 14-летний парень

фото: Полиция Ровенской области

В четверг, 5 июня, во время купания в местной реке утонул 14-летний подросток

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительной информации, трое друзей отправились в водоем, однако сильное течение начало относить одного из них. Друзья пытались спасти парня, но не успели сразу вызвали экстренные службы.

По состоянию на утро 6 июня поисковые работы продолжаются – на месте работают водолазы.

Полиция и спасатели отмечают соблюдение правил безопасного отдыха у воды, чтобы избежать подобных трагедий.

Основные правила безопасности на воде:

дети должны купаться только под наблюдением взрослых;

избегайте купания в незнакомых или непроверенных местах;

не заплывайте за ограничительные знаки;

если вас подхватило течение – не паникуйте, плывите за ним, постепенно поворачивая к берегу;

не купайтесь в холодной воде;

не прыгайте в воду головой вниз, если вы не знаете глубины.

Напомним, на Буковине в Днестре обнаружили тело мужчины. Трагедия произошла 27 мая в селе Мосоровка Черновицкого района.