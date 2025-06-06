Трагедия на Ровенщине: в реке утонул 14-летний парень
В четверг, 5 июня, во время купания в местной реке утонул 14-летний подросток
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительной информации, трое друзей отправились в водоем, однако сильное течение начало относить одного из них. Друзья пытались спасти парня, но не успели сразу вызвали экстренные службы.
По состоянию на утро 6 июня поисковые работы продолжаются – на месте работают водолазы.
Полиция и спасатели отмечают соблюдение правил безопасного отдыха у воды, чтобы избежать подобных трагедий.
Основные правила безопасности на воде:
- дети должны купаться только под наблюдением взрослых;
- избегайте купания в незнакомых или непроверенных местах;
- не заплывайте за ограничительные знаки;
- если вас подхватило течение – не паникуйте, плывите за ним, постепенно поворачивая к берегу;
- не купайтесь в холодной воде;
- не прыгайте в воду головой вниз, если вы не знаете глубины.
Напомним, на Буковине в Днестре обнаружили тело мужчины. Трагедия произошла 27 мая в селе Мосоровка Черновицкого района.
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