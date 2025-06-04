На Львівщині жінка намагалася стрибнути з мосту: її врятували

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У ніч на 3 червня в Стрийській громаді інспектори поліції запобігли самогубству жінки, яка перебувала на перилах залізничного мосту та погрожувала стрибнути вниз

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що про інцидент правоохоронці дізналися під час патрулювання.

Понад годину поліцейські вели з жінкою діалог, намагаючись її заспокоїти та відмовити від фатального кроку. Зрештою, їм вдалося вмовити її зійти з мосту та передати лікарям.

Жінка — мати чотирьох дітей. Її життю та здоров'ю наразі нічого не загрожує.

У поліції наголошують, якщо ви бачите людину, яка поводиться нестабільно чи має намір скоїти самогубство — не зволікайте, одразу телефонуйте на 102.

Нагадаємо, 24 травня під час атаки на Київ 22-річний хлопець намагався скоїти самогубство в укритті.