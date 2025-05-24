Во время атаки на Киев 22-летний парень пытался совершить самоубийство в укрытии
Находясь в укрытии во время российской массированной атаки на Киев ночью 24 мая, парень пытался совершить самоубийство
Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на полицию Киева, передает RegioNews.
По информации правоохранителей, просишествие случилось в Подольском районе столицы. Сейчас парень 2003 года рождения находится в больнице, в операционной.
Мотивы поступка выясняет полиция.
Напомним, в ночь на 24 мая россияне нанесли удар по Украине с применением 14 баллистических ракет Искандер-М/KN-23. Также в течение ночи враг атаковал 250-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Россияне совершили одну из самых массированных комбинированных воздушных атак на Киев. Пострадали 15 человек.
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