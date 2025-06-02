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В Ровно правоохранители устанавливают личность погибшей женщины, найденной в водоеме

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 1 июня около 18:30 в полицию поступило сообщение от 22-летнего местного жителя, увидевшего тело женщины в озере по улице Басовкутской.

Спасатели достали тело, а также ходунки на колесах.

Следователь проводит досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой "несчастный случай").

Причину смерти устанавливают.

Полиция призывает граждан помочь установить личность погибшей. Женщине с виду 40-45 лет, она была одета в черные брюки и синюю кофту.

Напомним, на Черниговщине спасатели достали из реки тело 15-летнего парня.