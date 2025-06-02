12:55  02 июня
В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла
11:11  02 июня
В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры
09:39  02 июня
В Украине 2 июня – переменная облачность, местами дожди и грозы
UA | RU
UA | RU
02 июня 2025, 12:55

В Ровно женщина на ходунках сехала в водоем: она погибла

02 июня 2025, 12:55
Читайте також українською мовою
фото: ITV media group
Читайте також
українською мовою

В Ровно правоохранители устанавливают личность погибшей женщины, найденной в водоеме

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что 1 июня около 18:30 в полицию поступило сообщение от 22-летнего местного жителя, увидевшего тело женщины в озере по улице Басовкутской.

Спасатели достали тело, а также ходунки на колесах.

Следователь проводит досудебное расследование по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство с отметкой "несчастный случай").

Причину смерти устанавливают.

Полиция призывает граждан помочь установить личность погибшей. Женщине с виду 40-45 лет, она была одета в черные брюки и синюю кофту.

Напомним, на Черниговщине спасатели достали из реки тело 15-летнего парня.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Ровно Озеро Тело полиция ходунки
В Луцке в ДТП погибли супруги: травмированы двое детей
02 июня 2025, 12:33
В Киеве во время движения загорелась маршрутка: жуткие кадры
02 июня 2025, 11:11
На Днепропетровщине подростки пытали парня: полиция расследует инцидент
02 июня 2025, 08:05
Все новости »
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
На Закарпатье задержан мужчина, ограбивший АЗС
02 июня 2025, 15:31
В Тернопольской области разоблачили подпольное производство алкогольных напитков и табачных изделий более чем на 500 тыс. грн
02 июня 2025, 15:05
Заместитель руководителя Полтавского троллейбусного депо попался на "откате"
02 июня 2025, 14:58
Подарили на день рождения: нетрезвый киевлянин гулял по городу с боеприпасами
02 июня 2025, 14:27
В Житомирской области мужчина "задул" газом пограничника, пытаясь бежать в Беларусь
02 июня 2025, 14:05
Утренний обстрел Сум: ранены две женщины, повреждены промышленные объекты и жилье
02 июня 2025, 13:50
В Тернопольской области 70-летний мужчина погиб после падения с велосипеда
02 июня 2025, 13:32
Спецоперация СБУ в тылу РФ: все подробности от Малюка
02 июня 2025, 13:17
В Тернопольской области в комендантский час полицейские остановили водительницу Citroёn с поддельными документами
02 июня 2025, 13:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Все публикации »
Максим Жорин
Вадим Денисенко
Владимир Фесенко
Все блоги »