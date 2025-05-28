Избиение ветерана во Львовской области: полиция установила нападающих
Правоохранители сообщили о подозрении мужчинам, избившим ветерана на Львовщине. Теперь им грозит заключение
Об этом сообщает полиция Львовской области, передает RegioNews.
Правоохранители установили четырех мужчин, которые напали на военного Стрыйского ТЦК. Это оказались местные жители Нового Роздола от 29 до 39 лет. Им сообщили о подозрении по статье о хулиганстве. Злоумышленникам грозит ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы сроком до четырех лет.
Напомним, что накануне Львовский областной ТЦК сообщал об избиении одного из военных. Тогда он просил у мужчин показать документы для проверки. Тогда к военному подбежала группа мужчин и стали его бить ногами и руками по голове, повалив на землю. Потерпевшего госпитализировали.
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