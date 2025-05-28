В Киеве подросток палкой забил до смерти бездомного
Столичные правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему подростку, который во время конфликта с бездомным забил его палкой до смерти
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетний познакомился с беспризорным мужчиной возле супермаркета, а затем они начали вместе употреблять алкоголь.
"У нетрезвого подростка с новым знакомым возник конфликт, в результате чего он нанес мужчине деревянной палкой более 40 ударов по голове и телу", - говорится в сообщении.
Пострадавшего доставили в медучреждение с многочисленными травмами, где он скончался через 2 дня, не приходя в сознание.
Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, в Киевской области мужчина до смерти избил женщину.