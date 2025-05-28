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28 мая 2025, 16:52

В Киеве подросток палкой забил до смерти бездомного

28 мая 2025, 16:52
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фото: иллюстративное
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Столичные правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему подростку, который во время конфликта с бездомным забил его палкой до смерти

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

Досудебным расследованием установлено, что несовершеннолетний познакомился с беспризорным мужчиной возле супермаркета, а затем они начали вместе употреблять алкоголь.

"У нетрезвого подростка с новым знакомым возник конфликт, в результате чего он нанес мужчине деревянной палкой более 40 ударов по голове и телу", - говорится в сообщении.

Пострадавшего доставили в медучреждение с многочисленными травмами, где он скончался через 2 дня, не приходя в сознание.

Подростку грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области мужчина до смерти избил женщину.

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