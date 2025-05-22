Во Львовской области группа мужчин жестоко избила ветерана войны, который служит в ТЦК

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В среду, 21 мая, в городе Новый Раздел группа мужчин жестоко избила добровольца и ветерана войны Нестора Дидика, служащего сейчас в ТЦК

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП, передает RegioNews.

Инцидент произошел 21 мая около 23:00 во время исполнения им служебных обязанностей по уведомлению военнообязанных.

"На проспекте Шевченко один из гражданских мужчин по просьбе предъявить военно-учетные документы ответил хамством и оскорблениями. Через несколько минут подбежала группа из восьми мужчин и начали наносить удары военнослужащему. Его повалили на землю и били ногами по голове. Остановило нападающих только вмешательство военнослужащих", – говорится в сообщении.

Пострадавшего старшего солдата госпитализировали с гематомами на лице и переломом ребер. Окончательный диагноз уточняется. Полиция открыла уголовное производство по статье 122 УКУ (преднамеренное телесное повреждение средней тяжести).

Сообщается, что Нестор Дидик – участник Революции Достоинства, с 2022 года служил добровольцем в рядах 103-й отдельной бригады ТрО, участвовал в боях в Донецкой, Луганской и Харьковской областях. Из-за состояния здоровья переведен в территориальный центр комплектования. В ТЦК отметили, что сегодня его жизни угрожают "не вражеские шары, а кулаки своих".

Напомним, в Луцке в помещении Волынского областного ТЦК и СП военнообязанный напал на бойца роты охраны.