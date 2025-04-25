На Львовщине подросток попался на распространение каннабиса
17-летний житель одного из сел Львовского района причастен к сбыту марихуаны. За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы на срок до восьми лет
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником наркотиков и 24 апреля задержали его в городе Каменка-Бугская после реализации местным жителям каннабиса.
Во время санкционированного обыска в помещении задержанного полицейские обнаружили и изъяли расфасованное в бумажные пакеты вещество, похожее на наркотическое средство каннабиса и другие вещественные доказательства.
По факту следователи территориального подразделения возбудили уголовное производство.
Напомним, в Луцке полицейские разоблачили деятельность группы лиц, которые производили и сбывали жителям области психотропное вещество – амфетамин.