На Львовщине подросток попался на распространение каннабиса

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17-летний житель одного из сел Львовского района причастен к сбыту марихуаны. За совершенное ему грозит наказание – лишение свободы на срок до восьми лет

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленником наркотиков и 24 апреля задержали его в городе Каменка-Бугская после реализации местным жителям каннабиса.

Во время санкционированного обыска в помещении задержанного полицейские обнаружили и изъяли расфасованное в бумажные пакеты вещество, похожее на наркотическое средство каннабиса и другие вещественные доказательства.

По факту следователи территориального подразделения возбудили уголовное производство.

Напомним, в Луцке полицейские разоблачили деятельность группы лиц, которые производили и сбывали жителям области психотропное вещество – амфетамин.