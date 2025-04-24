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24 апреля 2025, 22:30

В Киеве полиция нашла подростка, который издевался над котенком на камеру

24 апреля 2025, 22:30
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Фото: Нацполиция
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В столице правоохранители нашли подростка, хваставшегося в соцсетях, как он пытает котенка. Эти видео он публиковал в своем Telegram-канале

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители обнаружили парня, который публиковал в соцсетях видео с жестоким обращением с животным. Им оказался 14-летний ребенок. Его вместе с родителями вызвали в полицию для предоставления объяснений по поводу изложенной публикации.

"В настоящее время правоохранители общаются с ним в рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, 24 апреля правоохранители увидели в соцсетях видео, где парень издевается над котенком. Он в соцсетях даже устраивал голосование, чтобы его подписчики выбирали пытки для животного.

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