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25 квітня 2025, 14:59

На Львівщині підліток попався на розповсюдженні канабісу

25 квітня 2025, 14:59
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фото: з відкритих джерел
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17-річний житель одного із сіл Львівського району причетний до збуту марихуани. За скоєне йому загрожує покарання – позбавлення волі на строк до восьми років

Про це повідомили в поліції області, передає RegioNews.

Правоохоронці задокументували кілька фактів збуту зловмисником наркотиків та 24 квітня затримали його у місті Кам'янка-Бузька після реалізації місцевим мешканцям канабісу.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні затриманого поліцейські виявили та вилучили розфасовану у паперові пакети речовину, схожу на наркотичний засіб канабіс та інші речові докази.

За фактом слідчі територіального підрозділу розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, в Луцьку поліцейські викрили діяльність групи осіб, які виготовляли та збували мешканцям області психотропну речовину – амфетамін.

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