В Киеве задержали российских агентов, корректировавших удары по городу

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Контрразведка СБУ нейтрализовала еще одну агентурную группу российской военной разведки (ГРУ) в Киеве. Задержаны трое вражеских приспешников, один из которых – гражданин рф

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, главной задачей злоумышленников была корректировка воздушных ударов россиян по столице Украины. Основными целями врага являлись оборонные заводы и склады с вооружением и боеприпасами Сил обороны.

По материалам дела, агенты действовали порознь, но "замыкались" на одного куратора – сотрудника ГРУ, личность которого уже идентифицировала СБУ.

Установлено, что задержанный российский шпион проживал в Украине в режиме ожидания, а после начала полномасштабной войны его активировала военная разведка рф.

Для коррекции вражеского огня россиянин обустроил наблюдательный пункт на крыше киевской многоэтажки. Чтобы получить доступ к "смотровой площадке" дома, агент использовал дружеские отношения с представителем одного из местных ОСМД, который имел ключи от всех технических помещений.

Остальные два фигуранта – действующий и бывший работники оборонных компаний Украины. Один из них собирал информацию о последствиях прилетов вражеских ракет, количестве работников на заводах, ремонтных базах и т.д. Другой – "втемную" выспрашивал у своих бывших коллег локации потенциальных целей.

Контрразведка СБУ задокументировала преступления агентов и задержала их. В ходе обысков у фигурантов изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с агентурными "отчетами".

Также изъят квадрокоптер, с помощью которого один из агентов планировал с воздуха шпионить по оборонным объектам.

Задержанным объявили подозрение. Два злоумышленника находятся под стражей без права внесения залога. В отношении третьего фигуранта в суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Напомним, СБУ задержала российского агента, планировавшего теракт вблизи территориального центра комплектования в Херсоне.