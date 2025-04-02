Теракт у Львові: агенти Росії готували вибух у відділку поліції

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Контррозвідка Служби безпеки спільно з Національною затримали у Львові двох ворожих агентів, які збиралися підірвати адмінбудівлю місцевого райвідділу поліції

Про це повідомили в пресслужбі СБУ, передає RegioNews.

Зазначається, що для вчинення злочину фігуранти мали занести в держустанову саморобний вибуховий пристрій (СВП), захований у пакет. У цей момент російські спецслужбісти планували дистанційно підірвати вибухівку разом із своїми агентами.

Однією із виконавців замовлення РФ є 22-річна мешканка Києва, яка шукала "легкі гроші" в Телеграм-каналах.

За оперативними даними, її завербував співробітник російського ГРУ і дав "тестове" завдання – розклеювати в столиці листівки з фейками російської пропаганди.

Згодом агентку відрядили до Львова для підготовки теракту проти українських правоохоронців. До здійснення злочину вона залучила свого знайомого киянина.

Після прибуття до західної області зловмисники отримали від куратора координати схрону, з якого забрали СВП, замаскований під вогнегасник.

Також поблизу "цілі" вони збирались встановити приховану відеокамеру з віддаленим доступом для окупантів, яка мала фіксувати переміщення агентів та наслідки теракту.

Контррозвідка СБУ завчасно викрила обох агентів, задокументувала їхні злочини і затримала "на гарячому".

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У СБУ наголошують, якщо вас або ваших знайомих намагаються завербувати для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівель, організації теракту чи мінування – повідомляйте про це в чат-бот "Спали ФСБешника".

Нагадаємо, Контррозвідка СБУ нейтралізувала агентурну групу російської воєнної розвідки в Києві. Затримані троє ворожих поплічників, один із яких – громадянин РФ.

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