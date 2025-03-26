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26 марта 2025, 13:59

Готовили двойной теракт возле ТЦК: в Тернополе задержали российскую агентурную пару

26 марта 2025, 13:59
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фото: СБУ
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Служба безопасности сорвала еще одну попытку россиян расшатать общественно-политическую ситуацию в западных областях Украины. Задержана агентурная пара России, которая готовила сразу два взрыва в Тернополе

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Сначала враг планировал взорвать припаркованный возле ТЦК служебный автомобиль, а по прибытии на место происшествия экстренных служб должна была сработать вторая взрывчатка. Таким образом, российские спецслужбы планировали не только убить максимальное количество граждан Украины, но и ликвидировать своих агентов как "лишних свидетелей".

По данным следствия, заказы россиян выполняли двое наркозависимых из Полтавщины: 42-летний мужчина и его 30-летняя сожительница, искавшие деньги "на дозу" на телеграмм-каналах. Там их завербовал российский спецслужб, по указанию которого пара прибыла в Тернополь для подготовки теракта.

После приезда в город агенты получили от оккупантов инструкцию – арендовать квартиру. Там они хранили два самодельных взрывных устройства, оснащенных дополнительными элементами поражения в виде гаек и электронными средствами дистанционного подрыва.

СБУ разоблачила агентов еще на начальном этапе взрывной деятельности. После документирования их преступлений обоих фигурантов задержали, направляясь со взрывчаткой к месту запланированного теракта.

Задержанным объявили подозрение. Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ предотвратила теракт в Запорожье, который должен был состояться вблизи местной воинской части 25 марта этого года – на годовщину создания СБУ. Задержана молодая пара: парень и девушка 18 и 19 лет.

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СБУ теракт Тернополь ТЦК агент рф
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