скриншот с видео

Дочь Ирины Фарион София Семчишин обнародовала запись с камеры наблюдения, снятую 17 июля 2024 года, за несколько дней до убийства ее матери. На обнародованных кадрах присутствует мужчина, предположительно убийца

Видео Семчишин обнародовала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

По словам женщины, Ирина Фарион в тот день возвращалась из записи ее программы по телевидению. На часах было 17:13.

На записи видно, как Ирина Фарион заходит в подъезд. Также на записи есть мужчина в красной футболке с белыми надписями и черной панами. Ранее правоохранители заявили, что именно так выглядел убийца. Мужчина идет по тротуару, но после того, как Фарион зашла в подъезд, он резко развернулся и направился в противоположную сторону.

Отметим, глава Национальной полиции Иван Выговский также сообщил, что подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко на организацию преступления потратил около 20 тыс. человек. грн. Средства он взял из своего криптокошелька.

Также Выговский заявил, что Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, при подготовке к совершению преступления читал книги ФСБ.

Напомним, 19 июля у дома Ирины Фарион неизвестный мужчина выстрелил ей в голову, через несколько часов женщина скончалась в больнице. 25 июля правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в совершении убийства.

Уже 26 июля Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, взяв его под стражу без права внесения залога.

Дочь Ирины Фарион София Семчишин требует выплатить 15 млн. грн. моральной компенсации от подозреваемого в убийстве ее матери Вячеслава Зинченко.

Ранее Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому Зинченко – до 4 марта 2025 года включительно.

Рассмотрение дела об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион в Шевченковском райсуде Львова перенесли на месяц – оно продлится 13 февраля.