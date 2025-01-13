Дочь Фарион требует 15 млн грн моральной компенсации от подозреваемого в убийстве ее матери

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Дочь языковеда Ирины Фарион София Семчишин требует выплатить 15 млн грн морального ущерба от подозреваемого в убийстве ее матери Вячеслава Зинченко

Об этом на заседании 13 января заявила ее адвокат Наталья Романик, передает RegioNews со ссылкой на LIGA.net.

"Потерпевшая имеет право заявить гражданский иск. Собственно, София хочет воспользоваться этим правом и предъявить иск о возмещении морального вреда на сумму 15 млн грн", – сказала адвокат на заседании Шевченковского районного суда Львова.

Сама Семчишин заявила, что эти средства не вернут ей маму, а Украине – "сверхмощного деятеля современности". Все деньги будут направлены на поддержку сил обороны, в частности, военного подразделения, где служил и погиб ее муж Василий Особа.

"Все средства будут переданы и направлены для Вооруженных Сил Украины. Я лично этих средств не буду иметь", – сказала дочь Фарион.

Она отметила, что в ее заявлении расписаны все травмы, причиненные ее матери перед смертью. Она настаивает на том, чтобы подозреваемый Зинченко получил максимальное наказание и оказался пожизненно за решеткой.

"15 млн никогда не компенсируют убийство Ирины Фарион. Но они помогут нашим защитникам на линии фронта защищать Украину и делать так, чтобы мы жили в свободной и независимой стране и праздновали наши украинские праздники", – сказала София.

На вопрос, кто должен платить эти 15 млн грн в случае, если Зинченко действительно сядет пожизненно, дочь Фарион заявила, что ее это "не интересует", но средства должны быть уплачены в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко перевели в другой изолятор. Парень предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Также мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

26 декабря правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион. После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.

Также сообщалось, что Вячеслав Зинченко назвал себя "санитаром общества".

Ранее Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в умышленном убийстве Ирины Фарион.