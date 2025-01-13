Убийство Фарион: суд объявил перерыв в месяц

фото: скриншот по трансляции заседания

Рассмотрение дела об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион в Шевченковском райсуде Львова перенесли на месяц – продолжится 13 февраля

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

До этого суд вынес решение удовлетворить ходатайство адвокатов обвиняемого Вячеслава Зинченко о предоставлении ему дополнительной защиты при конвоировании на судебные заседания и из них. Адвокаты объяснили это тем, что их подзащитному угрожают в соцсетях.

Напомним, дочь Ирины Фарион София Семчишин требует выплатить 15 млн грн моральной компенсации от подозреваемого в убийстве ее матери Вячеслава Зинченко.

Ранее Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому Зинченко – до 4 марта 2025 года включительно.