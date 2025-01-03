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03 января 2025, 12:54

Убийство Фарион: суд продлил Зинченко меру пресечения

03 января 2025, 12:54
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фото: Новини.LIVE
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Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому в умышленном убийстве Ирины Фарион

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 4 марта 2025 включительно.

Напомним, бывшую депутата Верховной Рады и преподавательницу Ирину Фарион убили выстрелом в голову 19 июля этого года. 25 июля по подозрению в совершении убийства задержан 18-летний студент из Днепра Вячеслав Зинченко.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко перевели в другой изолятор. Парень предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Также мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

26 декабря правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион. После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Зинченко назвал себя "санитаром общества".

Львов суд минирование заседание Фарион Ирина убийство
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