Убийство Фарион: суд продлил Зинченко меру пресечения

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Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Вячеслав Зинченко будет находиться под стражей без права на залог еще 60 суток – до 4 марта 2025 включительно.

Напомним, бывшую депутата Верховной Рады и преподавательницу Ирину Фарион убили выстрелом в голову 19 июля этого года. 25 июля по подозрению в совершении убийства задержан 18-летний студент из Днепра Вячеслав Зинченко.

Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве Фарион Вячеслава Зинченко перевели в другой изолятор. Парень предупредил своего адвоката, что не планирует совершать самоубийство.

Также мать Вячеслава Зинченко Елена заявляла, что у адвокатов есть новые доказательства невиновности ее сына.

26 декабря правоохранители завершили расследование резонансного убийства общественного деятеля, бывшего народного депутата Ирины Фарион. После переквалификации преступления 18-летний житель Днепра Вячеслав Зинченко обвиняется в умышленном убийстве по мотивам национальной нетерпимости. Парню грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Зинченко назвал себя "санитаром общества".