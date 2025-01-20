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20 января 2025, 23:44

В полиции говорят, что Вячеслав Зинченко готовился к убийству Фарион по книгам ФСБ

20 января 2025, 23:44
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Фото: Новости.
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Глава Нацполиции Иван Выговский заявил, что Вячеслав Зинченко, обвиняемый в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион, при подготовке к совершению преступления читал книги ФСБ

Об этом Выговский рассказал интервью "Українським Новинам", передает RegioNews.

"Он (Зинченко - ред.) читал книги ФСБ, литературу, как не оставлять следы преступления, читал методички, как работают правоохранители по раскрытию и как обойти преследование", - рассказал глава Нацполиции.

Выговский отметил, что Зинченко хорошо подготовился к преступлению – он понимал методы конспирации.

Глава Нацполиции выразил мнение, что Зинченко наиболее вероятно готовился к убийству сам, но следствие не исключает причастности российских спецслужб.

Отметим, глава Национальной полиции Иван Выговский также сообщил, что подозреваемый в убийстве Фарион Вячеслав Зинченко на организацию преступления потратил около 20 тыс. человек. грн. Средства он взял из своего криптокошелька.

Напомним, 19 июля у дома Ирины Фарион неизвестный мужчина выстрелил ей в голову, через несколько часов женщина скончалась в больнице. 25 июля правоохранители задержали в Днепре 18-летнего Вячеслава Зинченко по подозрению в совершении убийства.

Уже 26 июля Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион, взяв его под стражу без права внесения залога.

Дочь Ирины Фарион София Семчишин требует выплатить 15 млн. грн. моральной компенсации от подозреваемого в убийстве ее матери Вячеслава Зинченко.

Ранее Шевченковский райсуд Львова продлил меру пресечения обвиняемому Зинченко – до 4 марта 2025 года включительно.

Рассмотрение дела об убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион в Шевченковском райсуде Львова перенесли на месяц – оно продлится 13 февраля.

криминал расследование убийство Нацполиция Фарион Ирина
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