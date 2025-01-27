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27 січня 2025, 23:47

Вбивця Фаріон "засвітився" на записах камери спостереження за два дні до злочину

27 січня 2025, 23:47
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скріншот із відео
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Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин оприлюднила запис з камери спостереження, знятий 17 липня 2024 року, за декілька днів до вбивства її матері. На оприлюднених кадрах видно чоловіка, імовірно вбивцю

Відео Семчишин оприлюднила на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

За словами жінки, Ірина Фаріон у той день поверталася з запису її програми на телебаченні. На годиннику було 17:13.

На записі видно, як Ірина Фаріон заходить до під'їзду. Також на записі є чоловік у червоній футболці з білими написами та чорній панамі. Раніше правоохоронці заявили, що саме такий вигляд мав убивця. Чоловік іде тротуаром, але після того, як Фаріон зайшла до під'їзду, він різко розвернувся і попрямував у протилежний бік.

Зазначимо, голова Національної поліції Іван Вигівський також повідомив, що підозрюваний у вбивстві Фаріон В’ячеслав Зінченко на організацію злочину витратив близько 20 тис. грн. Кошти він взяв зі свого криптогаманця.

Також Вигівський заявив, що Вʼячеслав Зінченко, якого обвинувачують у вбивстві мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон, при підготовці до здійснення злочину читав книги ФСБ.

Нагадаємо, 19 липня біля будинку Ірини Фаріон невідомий чоловік вистрелив їй у голову, через декілька годин жінка померла в лікарні. 25 липня правоохоронці затримали у Дніпрі 18-річного В'ячеслава Зінченка за підозрою в учиненні вбивства.

Уже 26 липня Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон, взявши його під варту без права внесення застави.

Донька Ірини Фаріон Софія Семчишин вимагає виплатити 15 млн грн моральної компенсації від підозрюваного у вбивстві її матері В’ячеслава Зінченка.

Раніше Шевченківський райсуд Львова продовжив запобіжний захід обвинуваченому Зінченко – до 4 березня 2025 року включно.

Розгляд справи про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон у Шевченківському райсуді Львова перенесли на місяць – він продовжиться 13 лютого.

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