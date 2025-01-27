Во Львовской области в результате наезда автомобиля погиб мужчина, лежавший на дороге

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Вечером 26 января в селе Вороцов во Львовской области в результате наезда авто погиб мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Львовской области.

По информации правоохранителей, 21-летний водитель автомобиля Renault Clio совершил наезд на лежащего на проезжей части дороги 32-летнего жителя Яворивского района.

От полученных в результате травм мужчина погиб на месте происшествия.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, ранее в Стрыйском районе Львовской области произошла дорожная авария, в результате которой погибли четыре человека. Водитель легковушки Volkswagen выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом ЗАЗ.