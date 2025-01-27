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27 января 2025, 15:07

Убытки на более 5 млн грн: завершено расследование схемы присвоения генераторов для ВСУ

27 января 2025, 15:07
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фото: ГБР
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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении командира воинской части, его заместителя, а также двух предпринимателей

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

При участии фигурантов при закупке дизельных генераторов на нужды ВСУ было присвоено оборудование более чем на 5 млн гривен.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Командира воинской части обвиняют в небрежном отношении к службе, а его заместителя – в бездействии военной власти. Им избрали меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внесения залога в 150 тысяч гривен.

Директора одного из предприятий обвиняют в присвоении и растрате имущества из-за злоупотребления служебным положением. Суд избрал ему меру пресечения – личное обязательство.

Заместитель директора другого предприятия обвиняется в присвоении имущества и бездействии военной власти. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога в 5 млн гривен.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, в 2022 году предприниматели, продающие электрогенераторы, договорились с заместителем командира воинской части, чтобы их фирма выиграла тендер на закупку тысячи генераторов для ВСУ. Контракт был почти на 43 миллиона гривен.

После подписания соглашения предприниматели два месяца ничего не делали. Затем, воспользовавшись небрежностью командира, они заключили дополнительное соглашение. По ее условиям количество генераторов уменьшилось на 133 единицы, но общую сумму контракта оставили без изменений. Эти 133 генератора они забрали себе, из-за чего госбюджет потерял более 5 миллионов гривен.

суд ГБР расследование ВСУ присвоение генератор
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